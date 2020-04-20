​В Тунисе продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Премьер-министр Туниса Элиас Фахфах сообщил, что продлил введенный 20 марта из-за коронавируса всеобщий карантин в стране до 4 мая, после чего ограничения на ведение экономической деятельности планируется постепенно начать снимать.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил премьер в интервью национальному телевидению Туниса.

"Возвращение к нормальной жизни не произойдет очень скоро, ограничительные меры продлятся до 4 мая, но даже после этого ослабление введенных мер будет происходить постепенно в некоторых областях экономики".

По последним данным минздрава Туниса, с момента вспышки COVID-19 он был выявлен у 866 человек, 37 человек умерли из-за осложнений, вызванных COVID-19.