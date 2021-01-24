В Тунисе продлили на месяц ограничительные меры в связи с коронавирусом

Власти Туниса продлили на один месяц срок действия ограничительных санитарных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в стране.

Власти Туниса продлили на один месяц срок действия ограничительных санитарных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом на пресс-конференции в субботу заявила официальный представитель Минздрава республики Ниссаф Бен Алайя.

По ее словам, в стране продолжит действовать комендантский час, запрещающий находиться на улице с 20:00 до 5:00, сохранится запрет на передвижение населения между провинциями, а также на проведение массовых мероприятий и собраний. В республике продолжит действовать посменный график работы в учреждениях и режим дистанционной работы для отдельных категорий служащих.

Вместе с тем, по решению тунисских властей, с 25 января полностью возобновляется работа всех учебно-образовательных учреждений в республике. Свою работу в стране смогут также возобновить кафе и рестораны, но при условии ограничения вместимости в 30% от максимального числа посетителей.

Представитель Минздрава подчеркнула, что любое несоблюдение санитарных ограничительных мер будет бескомпромиссно наказываться властями.