О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Тунисе продлили на месяц ограничительные меры в связи с коронавирусом

В Тунисе продлили на месяц ограничительные меры в связи с коронавирусом Власти Туниса продлили на один месяц срок действия ограничительных санитарных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в стране.
Другие страны
24 января 2021 г. 01:52
В Тунисе продлили на месяц ограничительные меры в связи с коронавирусом

Власти Туниса продлили на один месяц срок действия ограничительных санитарных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом на пресс-конференции в субботу заявила официальный представитель Минздрава республики Ниссаф Бен Алайя.

По ее словам, в стране продолжит действовать комендантский час, запрещающий находиться на улице с 20:00 до 5:00, сохранится запрет на передвижение населения между провинциями, а также на проведение массовых мероприятий и собраний. В республике продолжит действовать посменный график работы в учреждениях и режим дистанционной работы для отдельных категорий служащих.

Вместе с тем, по решению тунисских властей, с 25 января полностью возобновляется работа всех учебно-образовательных учреждений в республике. Свою работу в стране смогут также возобновить кафе и рестораны, но при условии ограничения вместимости в 30% от максимального числа посетителей.

Представитель Минздрава подчеркнула, что любое несоблюдение санитарных ограничительных мер будет бескомпромиссно наказываться властями.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Нигерийские пираты захватили турецкое судно, убит азербайджанец
Нигерийские пираты захватили турецкое судно, убит азербайджанец
24 января 2021 г. 00:08
В Британии выявили более 33 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 33 тысяч случаев COVID-19 за сутки
23 января 2021 г. 21:28
В Нигерии при взрыве машины с газом погибли 30 человек
В Нигерии при взрыве машины с газом погибли 30 человек
23 января 2021 г. 21:08
Байден предложил президенту Мексики план по сокращению потоков миграции
Байден предложил президенту Мексики план по сокращению потоков миграции
23 января 2021 г. 20:34
В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест
В Париже проходит акция протеста против сокращения рабочих мест
23 января 2021 г. 19:58
МИД РФ призвал США перестать вмешиваться во внутренние дела России
МИД РФ призвал США перестать вмешиваться во внутренние дела России
23 января 2021 г. 18:45
Глава консерваторов Уэльса покинул свой пост
Глава консерваторов Уэльса покинул свой пост
23 января 2021 г. 17:50
Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в секторе Газа
Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в секторе Газа
23 января 2021 г. 16:40
В США за сутки от COVID-19 скончались 3,6 тыс. человек
В США за сутки от COVID-19 скончались 3,6 тыс. человек
23 января 2021 г. 16:02
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу
23 января 2021 г. 15:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi