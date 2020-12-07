В Тунисе продлили комендантский час до конца декабря

Власти Туниса приняли решение продлить до 30 декабря комендантский час, во время действия которого - с 20:00 до 05:00 - запрещено находиться на улице.

Власти Туниса приняли решение продлить до 30 декабря комендантский час, во время действия которого - с 20:00 до 05:00 - запрещено находиться на улице.

Об этом говорится в сообщении министерства здравоохранения, опубликованном в воскресенье по итогам заседания Научной комиссии по борьбе с коронавирусом.

Помимо продления комендантского часа, Научной комиссией утверждены следующие ограничительные меры: сохранен запрет на проведение ярмарок, конференций и собраний; кафе и рестораны прекращают работу в 19:00, и позже 16:00 им запрещается принимать новых клиентов; запрещается курение кальяна в общественных местах; допускается проведение праздников, свадеб и похорон с числом приглашенных не более 30 человек; сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах, а также требование держать социальную дистанцию, мыть руки и проветривать помещения.

Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на региональные власти.