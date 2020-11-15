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В Тунисе продлили действие мер против коронавируса

В Тунисе продлили действие мер против коронавируса Премьер-министр Туниса Хишам Машиши принял решение о продлении в республике на три недели срока действия ограничительных санитарных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.
Другие страны
15 ноября 2020 г. 23:48
В Тунисе продлили действие мер против коронавируса

Премьер-министр Туниса Хишам Машиши принял решение о продлении в республике на три недели срока действия ограничительных санитарных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил информационный портал Webdo.

В стране продолжит действовать комендантский час, запрещающий находиться на улице с 05:00 до 20:00 в будние дни и с 05:00 до 19:00 в выходные и праздники, а также запрет на проведение молитв, массовых мероприятий и на перемещение между провинциями. Кроме того, для населения остается обязательным соблюдение масочного режима в общественных местах, а рестораны и кафе продолжат работу по укороченному графику до 16:00.

Вместе с тем тунисские власти распорядились полностью возобновить работу всех учебно-образовательных учреждений в республике с понедельника при условии строгого соблюдения санитарных мер.

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