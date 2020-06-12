В Тунисе после длительного перерыва шесть человек заболели COVID-19

Министерство здравоохранения Туниса объявило в пятницу о регистрации шести новых случаев инфицирования коронавирусом после восьмидневного периода отсутствия заражений, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Получено... шесть новых положительных анализов, включая один случай заражения на территории страны и пять случаев заражения пассажиров, прибывших из-за рубежа эвакуационными рейсами и находящихся на карантине", - сообщил минздрав в Facebook.

Общее число подтвержденных случаев заражения возросло до 1 093, выздоровели 995 пациентов, скончались 49.