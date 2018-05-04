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    В Тунисе один человек погиб и 60 пострадали при столкновении поездов

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Два пассажирских поезда столкнулись в пригороде столицы Туниса, один человек погиб и не менее 60 получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщает радиостанция Mosaique FM. 

    Губернатор провинции Бен-Арус, где произошло крушение, сообщил о гибели машиниста одного из составов. Из 60 пострадавших, по крайней мере, двое находятся в тяжелом состоянии.

    Отмечается, что по невыясненной причине оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей.

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