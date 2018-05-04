В Тунисе один человек погиб и 60 пострадали при столкновении поездов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Два пассажирских поезда столкнулись в пригороде столицы Туниса, один человек погиб и не менее 60 получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.
Губернатор провинции Бен-Арус, где произошло крушение, сообщил о гибели машиниста одного из составов. Из 60 пострадавших, по крайней мере, двое находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что по невыясненной причине оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей.
News DepartmentАвтор новости
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