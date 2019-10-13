​В Тунисе начался второй тур досрочных президентских выборов

Второй тур голосования на досрочных выборах президента начался в воскресенье в Тунисе.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, в общей сложности правом отдать голос за кандидата на пост главы государства смогут воспользоваться более 7 млн граждан республики, население которой составляет около 11 млн человек.

На высший государственный пост претендуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в предыдущем туре голосования 6 октября: независимый кандидат Каис Саид (18,4%) и лидер партии "Сердце Туниса" медиамагнат Набиль Каруи (15,6%), выпущенный в преддверии голосования из тюрьмы, куда он был помещен по обвинениям в коррупции и финансовых махинациях.

В большинстве регионов страны избирательные участки открыли свои двери в 08:00 по местному времени (10:00 мск) и завершат работу в 18:00 (20:00 мск). Выборы пройдут в 33 округах, из которых 27 расположены на территории страны.