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В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни

В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни Суд в Тунисе приговорил девять человек к смертной казни по делу об убийстве старшего сержанта тунисской армии Саида аль-Газлани в 2016 году.
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15 января 2022 г. 06:47
В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни

Суд в Тунисе приговорил девять человек к смертной казни по делу об убийстве старшего сержанта тунисской армии Саида аль-Газлани в 2016 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство TAP.

"Уголовная палата по связанным с терроризмом преступлениям в суде первой инстанции Туниса в пятницу приговорила к смертной казни девять обвиняемых по делу об убийстве старшего сержанта национальной армии Саида аль-Газлани", - говорится в заявлении агентства.

Кроме того, еще 15 человек были приговорены к различным тюремным срокам.

В ноябре 2016 года аль-Газлани был убит группой боевиков, ворвавшихся в дом его семьи в провинции Кассерин.

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Версия на азербайджанском языке Tunisdə baş çavuşun qətlinə görə 9 nəfər edam cəzasına məhkum edilib

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