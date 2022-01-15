В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни

Суд в Тунисе приговорил девять человек к смертной казни по делу об убийстве старшего сержанта тунисской армии Саида аль-Газлани в 2016 году.
Как передает Report, об этом сообщает агентство
"Уголовная палата по связанным с терроризмом преступлениям в суде первой инстанции Туниса в пятницу приговорила к смертной казни девять обвиняемых по делу об убийстве старшего сержанта национальной армии Саида аль-Газлани", - говорится в заявлении агентства.
Кроме того, еще 15 человек были приговорены к различным тюремным срокам.
В ноябре 2016 года аль-Газлани был убит группой боевиков, ворвавшихся в дом его семьи в провинции Кассерин.