В Тунисе девять человек приговорили к смертной казни

Суд в Тунисе приговорил девять человек к смертной казни по делу об убийстве старшего сержанта тунисской армии Саида аль-Газлани в 2016 году.

Суд в Тунисе приговорил девять человек к смертной казни по делу об убийстве старшего сержанта тунисской армии Саида аль-Газлани в 2016 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство TAP .

"Уголовная палата по связанным с терроризмом преступлениям в суде первой инстанции Туниса в пятницу приговорила к смертной казни девять обвиняемых по делу об убийстве старшего сержанта национальной армии Саида аль-Газлани", - говорится в заявлении агентства.

Кроме того, еще 15 человек были приговорены к различным тюремным срокам.

В ноябре 2016 года аль-Газлани был убит группой боевиков, ворвавшихся в дом его семьи в провинции Кассерин.