В Тунисе авиакомпания отменила рейсы после потасовки персонала

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Тунисская авиакомпания Tunisair приостановила все полеты после потасовки между пилотами и авиатехниками, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Авиакомпания извинилась перед пассажирами, заявив, что решение было принято в интересах безопасности из-за "социальной напряженности".

"Из-за новой напряженности между двумя профсоюзами Tunisair и стычкой сегодня утром в аэропорту Тунис-Карфаген, компания решила прекратить все рейсы до дальнейшего уведомления", - сказано в сообщении.

Как сообщают тунисские СМИ, речь идет о потасовке в международном аэропорту Туниса между техническим персоналом, а также капитаном и вторым пилотом из-за конфликта вокруг униформы, продолжающегося уже несколько недель.

Новая униформа для авиатехников вызвала недовольство пилотов, поскольку слишком похожа на их форменную одежду.

В итоге в аэропорт было вызвано полицейское подкрепление, а для разрешения ситуации был создан оперативный штаб при участии министра транспорта.