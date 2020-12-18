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В Тунисе армия применила оружие для разгона участников акции протеста

В Тунисе армия применила оружие для разгона участников акции протеста Подразделения национальной армии Туниса были вынуждены применить стрелковое оружие для предотвращения захвата протестующими офиса компании "Общество по обслуживанию транстунисского газопровода" в провинции Кассерин.
Другие страны
18 декабря 2020 г. 07:34
В Тунисе армия применила оружие для разгона участников акции протеста

Подразделения национальной армии Туниса были вынуждены применить стрелковое оружие для предотвращения захвата протестующими офиса компании "Общество по обслуживанию транстунисского газопровода" в провинции Кассерин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Business news.

По его данным, новый виток напряженности в регионе возник после провала переговоров между участниками акций протеста против ухудшения экономической обстановки в стране и представителями местных властей. Демонстранты перекрыли автодороги при помощи горящих автопокрышек и предприняли попытку взять штурмом офис газовой компании, используя камни и бутылки с зажигательной смесью против военнослужащих, выполнявших задачу по охране объекта. Для усмирения и разгона агрессивно настроенной толпы военным пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. В результате столкновений двое военнослужащих были ранены.

Акция протеста у офиса газовой компании продолжается уже несколько недель. Ее участники в случае невыполнения их требований, связанных с принятием властями срочных мер по экономическому развитию региона, выступали с угрозами остановить работу газопровода, обеспечивающего подачу природного газа из Алжира на территорию Туниса.

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