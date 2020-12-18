В Тунисе армия применила оружие для разгона участников акции протеста

Подразделения национальной армии Туниса были вынуждены применить стрелковое оружие для предотвращения захвата протестующими офиса компании "Общество по обслуживанию транстунисского газопровода" в провинции Кассерин.

Подразделения национальной армии Туниса были вынуждены применить стрелковое оружие для предотвращения захвата протестующими офиса компании "Общество по обслуживанию транстунисского газопровода" в провинции Кассерин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал Business news .

По его данным, новый виток напряженности в регионе возник после провала переговоров между участниками акций протеста против ухудшения экономической обстановки в стране и представителями местных властей. Демонстранты перекрыли автодороги при помощи горящих автопокрышек и предприняли попытку взять штурмом офис газовой компании, используя камни и бутылки с зажигательной смесью против военнослужащих, выполнявших задачу по охране объекта. Для усмирения и разгона агрессивно настроенной толпы военным пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. В результате столкновений двое военнослужащих были ранены.

Акция протеста у офиса газовой компании продолжается уже несколько недель. Ее участники в случае невыполнения их требований, связанных с принятием властями срочных мер по экономическому развитию региона, выступали с угрозами остановить работу газопровода, обеспечивающего подачу природного газа из Алжира на территорию Туниса.