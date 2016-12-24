В Тунисе арестован племянник нападавшего на ярмарку в Берлине

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Службы безопасности Туниса арестовали племянника нападавшего на рождественскую ярмарку в Берлине и двух других подозреваемых.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в министерстве внутренних дел Туниса.
В министерстве добавили, что возраст задержанных - от 18 до 27, все они принадлежали к "террористической ячейке" и были арестованы накануне.
Уроженец Туниса 24-летний Анис Амри, который, как считают власти, был водителем грузовика, врезавшегося в толпу на рождественской ярмарке 19 декабря, был застрелен в итальянском Милане рано утром в пятницу.
В результате нападения в центре Берлина погибли 12 человек, 49 были ранены.
В сообщении ведомства также говорится, что племянник заявил о поддержке группировки "Исламское государство".
В пятницу ИГ опубликовало видео, на котором Амри присягает на верность лидеру группировки Абу Бакру аль-Багдади.
News DepartmentАвтор новости
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