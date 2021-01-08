В Тунисе арестовали одного из лидеров "Аль-Каиды"

Правоохранительные органы Туниса арестовали находившегося продолжительное время в розыске террориста.

Правоохранительные органы Туниса арестовали находившегося продолжительное время в розыске террориста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в четверг официальном сообщении Министерства внутренних дел Тунисской Республики.

В МВД заявили, что задержанный является одним из лидеров террористической группировки "Аль-Каида". Он участвовал в боевых действиях в одной из горячих точек в регионе, а также поддерживал тесные контакты с членами террористической группировки "Катибат Укба ибн Нафи", тунисского филиала "Аль-Каиды", базирующейся в горном районе вблизи алжирской границы.

По данным следствия, арестованный террорист координировал свои действия с известными лидерами "Аль-Каиды", находящимися за рубежом, и членами "Катибат Укба ибн Нафи" в Тунисе с целью планирования террористических операций. Было также установлено, что он из-за границы снабжал тунисский филиал "Аль-Каиды" финансовыми средствами, оружием и боеприпасами.

В результате проведенной спецоперации были изъяты автомат Калашникова с боеприпасами. Были также арестованы члены отдельной ячейки, оказывавшие материально-техническую поддержку террористу.