О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Тунисе распутили Высший судебный совет

В Тунисе распутили Высший судебный совет Президент Туниса Каис Саид подписал «указ о роспуске Высшего судебного совета и создании на его месте нового совета».
Другие страны
13 февраля 2022 г. 13:59
В Тунисе распутили Высший судебный совет

Президент Туниса Каис Саид подписал «указ о роспуске Высшего судебного совета и создании на его месте нового совета».

Как передает Report, об этом сообщили в администрации главы тунисского государства.

Саид отметил, что уважает независимость судебной системы и указал на значимость системы правосудия, где все равны перед законом.

Те, кто молчат в ответ на несправедливость, становятся его соучастниками, подчеркнул президент.

«Поэтому Высший судебный совет был распущен и заменен временным советом, чтобы положить конец безнаказанности. Справедливое правосудие является священной обязанностью и одним из законных требований тунисского народа», - добавил Саид.

Напомним, что Президент Туниса 10 февраля объявил, что «подготовлен указ об упразднении Высшего судебного совета и создании на его месте нового совета».

Высший судебный совет заявил, что является единственным законным судебным органом в стране и любые другие судебные органы, которые будут созданы, не будут иметь законной основы.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Tunisdə Ali Məhkəmə Şurası buraxılıb

Другие новости из категории

В Алматы началась акция в память о жертвах январских событий
В Алматы началась акция в память о жертвах январских событий
13 февраля 2022 г. 11:54
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин
13 февраля 2022 г. 10:22
Блинкен: США выступают против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Блинкен: США выступают против односторонних действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе
13 февраля 2022 г. 09:13
В Японии нашли тело пилота разбившегося истребителя F-15
В Японии нашли тело пилота разбившегося истребителя F-15
13 февраля 2022 г. 07:19
В Германии переизберут Франка-Вальтера Штайнмайера президентом
В Германии переизберут Франка-Вальтера Штайнмайера президентом
13 февраля 2022 г. 06:11
Жертвами ракетного обстрела в Йемене стали 3 ребенка
Жертвами ракетного обстрела в Йемене стали 3 ребенка
13 февраля 2022 г. 05:14
При обрушении здания в Лондоне пострадали 13 человек
ФотоПри обрушении здания в Лондоне пострадали 13 человек
13 февраля 2022 г. 04:16
Австралия приостановила работу посольства в Украине
Австралия приостановила работу посольства в Украине
13 февраля 2022 г. 03:47
В США вечеринка Джастина Бибера закончилась перестрелкой, есть пострадавшие
В США вечеринка Джастина Бибера закончилась перестрелкой, есть пострадавшие
13 февраля 2022 г. 02:51
Главнокомандование: ВС Украины придерживаются режима прекращения огня 
Главнокомандование: ВС Украины придерживаются режима прекращения огня 
13 февраля 2022 г. 02:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi