В Тунисе распутили Высший судебный совет

Президент Туниса Каис Саид подписал «указ о роспуске Высшего судебного совета и создании на его месте нового совета».

Президент Туниса Каис Саид подписал «указ о роспуске Высшего судебного совета и создании на его месте нового совета».

Как передает Report, об этом сообщили в администрации главы тунисского государства.

Саид отметил, что уважает независимость судебной системы и указал на значимость системы правосудия, где все равны перед законом.

Те, кто молчат в ответ на несправедливость, становятся его соучастниками, подчеркнул президент.

«Поэтому Высший судебный совет был распущен и заменен временным советом, чтобы положить конец безнаказанности. Справедливое правосудие является священной обязанностью и одним из законных требований тунисского народа», - добавил Саид.

Напомним, что Президент Туниса 10 февраля объявил, что «подготовлен указ об упразднении Высшего судебного совета и создании на его месте нового совета».

Высший судебный совет заявил, что является единственным законным судебным органом в стране и любые другие судебные органы, которые будут созданы, не будут иметь законной основы.