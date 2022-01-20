В Тонга направили гуманитарный груз

В Тонгу смогли направить гуманитарный груз.

В Тонга направлен гуманитарный груз.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, самолет C-130 Hercules Королевских ВВС Новой Зеландии приземлился в международном аэропорту Фуаамоту в Тонга. Там также приземлился австралийский военно-транспортный самолет Globemaster.

Министр обороны Австралии Питер Даттон сообщил, что самолет загружен припасами и техникой. Второй австралийский самолет должен вылететь сегодня.

Новозеландский самолет перевез гуманитарную помощь и средства для ликвидации последствий стихийных бедствий, в том числе комплекты для временных убежищ, генераторы, гигиенические наборы, а также оборудование связи, говорится в заявлении министра иностранных дел Новой Зелландии Нанаи Махуты.

Мощное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай и спровоцированное им цунами привели к масштабным разрушениям в островном Королевстве Тонга на просторах Тихого океана. Сильно пострадала столица королевства - город Нукуалофа. Разрушена была береговая линия полуострова Хихифо. На местном острове Атата, где проживают около 100 человек, стихия снесла несколько зданий. А на острове Манго, где живут около 50 человек, стерта с лица земли вся деревня. Оба острова находятся на расстоянии в 50 и 70 километров от Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.

После извержения в стране не работают телефонная связь и интернет, а спутниковым телефонам мешают функционировать большие объемы пепла, которые, поднялись на высоту в двадцать километров.