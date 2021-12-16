В Триполи вооруженная группировка блокировала офис премьера Ливии

Одна из действующих в Ливии вооруженных группировок блокировала в ночь на четверг штаб-квартиру премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы в Триполи.

Одна из действующих в Ливии вооруженных группировок блокировала в ночь на четверг штаб-квартиру премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы в Триполи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath .

По его информации, за происходящим в столице стоят группировки из города Мисурата (200 км к востоку от столицы). Ими командует экс-депутат Всеобщего национального конгресса (бывший временный парламент) Салах Бади, который уже заявил, что в стране "не будет никаких президентских выборов" (намечены на 24 декабря), пока "герои находятся в Триполи", пообещав вместе с ними "закрыть все государственные учреждения, которые работают на заграницу, а не ради родины".

Отмечается, что глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи ранее обратился с призывом к "вооруженным силам" обеспечить защиту его дома. Согласно ряду источников, он и другие члены совета уже перевезены в безопасное место.