В Триполи в ходе столкновений погиб фотограф Ассошиэйтед Пресс

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Фотограф, работавший на новостное агентство Ассошиэйтед Пресс, убит в ходе столкновений в столице Ливии Триполи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, убит фотограф Мухаммад бен Халифа (Mohamed Ben Khalifa), который работал на Ассошиэйтед Пресс во время боестолкновений между силами обороны Триполи и "Седьмой бригадой".

С минувшей среды к югу от ливийской столицы в районе Каср бен Гашир, дороги Вади эр-Рабиа и Халлет эль-Форджан, а также в районе аэропорта Триполи проходят столкновения между силами защиты Триполи, относящимися к правительству национального согласия Ливии, и силами седьмой бригады.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА во главе с Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.