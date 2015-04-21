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    ​В Триполи у посольства Испании прогремел взрыв

    В результате инцидента никто не пострадал

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Триполи у здания посольства Испании прогремел взрыв.

    Как передает Report, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

    Сообщается, что испанские власти вывезли своих дипломатов из страны после того, как в Триполи начались боевые столкновения между правительственными войсками и исламистами.

    Ответственность за инцидент взяли на себя боевики "Исламского государства Ирака и Леванта". Соответствующее заявления экстремисты распространили в социальных сетях.

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