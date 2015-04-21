​В Триполи у посольства Испании прогремел взрыв

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Триполи у здания посольства Испании прогремел взрыв.

Как передает Report, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Сообщается, что испанские власти вывезли своих дипломатов из страны после того, как в Триполи начались боевые столкновения между правительственными войсками и исламистами.

Ответственность за инцидент взяли на себя боевики "Исламского государства Ирака и Леванта". Соответствующее заявления экстремисты распространили в социальных сетях.