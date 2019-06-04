​В Триполи при атаках террористов погиб военнослужащий

В ливанском Триполи группа террористов совершила три атаки на военный патруль и сотрудников полиции, один военнослужащий погиб и несколько сотрудников правоохранительных органов ранены.

Как передает Report, об этом сообщает LBC.

“Группа совершила три атаки в Триполи, что привело к гибели одного военнослужащего и ранению нескольких сотрудников внутренних сил”, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, террористы скрываются в одном из зданий.Спецназ и силы безопасности приступили к спецоперации.