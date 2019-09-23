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В Триполи погибли более 90 бойцов правительственных отрядов из-за авиаударов армии Хафтара

В Триполи погибли более 90 бойцов правительственных отрядов из-за авиа

Более 90 бойцов формирований Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) Ливии погибли, 150 ранены в результате ударов ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье представитель ЛНА бригадный генерал Халед аль-Махджуб.

"Потери вооруженного ополчения в результате воздушных рейдов в Триполи превысили 90 погибших, 150 ранены, - приводит его слова телеканал Sky News Arabia. 

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