В Триполи погибли более 90 бойцов правительственных отрядов из-за авиаударов армии Хафтара

Более 90 бойцов формирований Правительства национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) Ливии погибли, 150 ранены в результате ударов ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье представитель ЛНА бригадный генерал Халед аль-Махджуб.

"Потери вооруженного ополчения в результате воздушных рейдов в Триполи превысили 90 погибших, 150 ранены, - приводит его слова телеканал Sky News Arabia.