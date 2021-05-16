В Тринидаде и Тобаго объявили режим ЧС из-за роста числа заразившихся COVID-19

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в субботу в Тринидаде и Тобаго в связи с продолжающимся ростом числа заразившихся коронавирусом

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в субботу в Тринидаде и Тобаго в связи с продолжающимся ростом числа заразившихся коронавирусом и умерших от последствий инфицирования COVID-19, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство EFE со ссылкой на заявления премьер-министра Кейта Роули, в островном государстве также введен комендантский час.

"Мы переживаем очень сложную ситуацию", - отметил Роули на пресс-конференции. Он уточнил, что режим ЧС вступает в силу в полночь с субботы на воскресенье, комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00 следующего дня по местному времени.

Роули напомнил, что, в соответствии с законами страны, режим ЧС может действовать в течение 90 дней с возможностью дальнейшего продления. Он призвал население "без обоснованных причин" не покидать свои жилища. Премьер отметил, что станции техобслуживания, аптеки и супермаркеты продолжат работу, однако другие службы и заведения, не имеющие первостепенного значения, будут закрыты.

Премьер-министр отметил, что в последние дни в стране ежедневно регистрируется около 20 умерших от последствий заражения коронавирусом. В настоящее время в карибском государстве с населением 1,4 млн человек насчитывается 5 558 заразившихся COVID-19, с начала пандемии инфицированы 15 379 граждан, 276 умерли.