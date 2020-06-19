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В трех штатах США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVID-19

​В трех штатах США зарегистрировали рекордное число новых случаев COVI

Штаты Техас, Аризона и Флорида в очередной раз на этой неделе зарегистрировали рекордное количество случаев заражения новым коронавирусом за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из официальных данных властей штатов.

Согласно данным департамента здравоохранения Аризоны, за последние сутки в штате было зарегистрировано 3 246 заражений, что на 700 выше, чем предыдущий рекорд, установленный в этот четверг. Всего же количество случаев в штате превысило 46,6 тыс.

В Техасе в пятницу сообщили о рекордных 3 516 выявленных случаях заражений COVID-19, сутками ранее сообщалось о 3 129 случаях. Всего же число заражений в штате приближается уже к 100 тыс.

Во Флориде в пятницу власти сообщили о 3 822 заразившихся, что стало рекордным для штата.

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