​В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19

Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали накануне рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится по данным местных отделений департаментов здравоохранения.

В Техасе специалисты выявили за 23 июня, 5 489 инфицированных. В Калифорнии число заразившихся за день также превысило 5 тысяч и составило 5 019 человек. В Аризоне в течение суток власти обнаружили коронавирус у 3 591 человека.

Ранее в Аризоне и Техасе уже фиксировали рекордное число заразившихся за сутки. "Суточные рекорды" также были зарегистрированы на прошлой неделе в Оклахоме, Флориде и Теннесси.