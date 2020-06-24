Наверх

В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19

​В трех американских штатах выявили рекордное число случаев COVID-19

Власти трех штатов США – Аризоны, Техаса и Калифорнии – зарегистрировали накануне рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекции за сутки. 

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится по данным местных отделений департаментов здравоохранения.

В Техасе специалисты выявили за 23 июня, 5 489 инфицированных. В Калифорнии число заразившихся за день также превысило 5 тысяч и составило 5 019 человек. В Аризоне в течение суток власти обнаружили коронавирус у 3 591 человека.

Ранее в Аризоне и Техасе уже фиксировали рекордное число заразившихся за сутки. "Суточные рекорды" также были зарегистрированы на прошлой неделе в Оклахоме, Флориде и Теннесси.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!