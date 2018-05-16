В Total рассказали, в каком случае выйдут из проекта в Иране

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Total выйдет из проекта "Южный Парс 11" в Иране из-за санкций США, если компания при поддержке французских и европейских органов власти не сможет получить специальное разрешение от американских властей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении компании.

"Как следствие и как говорилось ранее, Total не сможет продолжать участие в проекте "Южный Парс 11" и будет вынужден прекратить все действия по проекту до 4 ноября, если не получит специального разрешения от властей США при поддержке французских и европейских органов власти. Это разрешение должно включать защиту компании от любых вторичных санкций по законодательству США", - говорится в сообщении.

"Total всегда говорил о том, что не может позволить себе быть под любыми вторичными санкциями, которые могут включить потерю долларового финансирования международных операций банками США (они участвуют в 90% финансовых операций Total), потерю американских акционеров (они представляют более 30% владельцев акций) или неспособность продолжать работу в США (компания владеет активами в США на более чем 10 миллиардов долларов)", — отмечается в сообщении.

Таким образом, Total больше не берет на себя обязательства по реализации проекта "Южный Парс 11" и, в соответствии с договоренностями по контракту с властями Ирана, изучит возможность получения разрешения на работу по проекту с представителями Франции и США. Затраты Total по проекту составляют менее 40 миллионов долларов, прекращение работы по проекту не повлияет на цели компании по росту добычи на 5% с 2016 до 2022 год.