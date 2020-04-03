В Торонто ввели штраф в 3,5 тысячи долларов за нарушение социальной дистанции

Штраф в размере 3,5 тысячи долларов США за нарушение социальной дистанции в два метра введен в канадскомТоронто.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление городского совета.

Судебному преследованию за нарушение дистанции могут быть подвергнуты любые два человека, не проживающие вместе, говорится в документе.

По результатам расследования нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 3,5 тысячи долларов США.

Отметим, в Канаде количество инфицированных коронавирусом превысило 10 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.