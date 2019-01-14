В Торонто в результате стрельбы ранен один человек

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Один человек ранен в результате стрельбы в центре Торонто.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил канадский телеканал CTV.

Инцидент произошел около 16:40 по местному времени на пересечении улиц Кинг и Колборн.

Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия мужчину с серьезными огнестрельными ранениями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

В настоящее время полиция опрашивает свидетелей. По предварительной информации, стрелок был не один.