В Торонто в результате стрельбы ранен один человек

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Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Один человек ранен в результате стрельбы в центре Торонто.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил канадский телеканал CTV.
Инцидент произошел около 16:40 по местному времени на пересечении улиц Кинг и Колборн.
Прибывшие полицейские обнаружили на месте происшествия мужчину с серьезными огнестрельными ранениями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
В настоящее время полиция опрашивает свидетелей. По предварительной информации, стрелок был не один.
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