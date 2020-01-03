В Торонто произошла стрельба

Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в центре Торонто.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.
Инцидент произошел поздно вечером, когда неизвестный или неизвестные выстрелили несколько раз в водителя и пассажира припаркованного автомобиля.
Пострадавшие мужчины были доставлены в больницу, где один из них скончался. Второй пострадавший по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Их личности не раскрываются.
По факту стрельбы пока никто не задержан.
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