В Торонто произошла стрельба

Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в центре Торонто.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел поздно вечером, когда неизвестный или неизвестные выстрелили несколько раз в водителя и пассажира припаркованного автомобиля.

Пострадавшие мужчины были доставлены в больницу, где один из них скончался. Второй пострадавший по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Их личности не раскрываются.

По факту стрельбы пока никто не задержан.