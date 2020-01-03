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В Торонто произошла стрельба

В Торонто произошла стрельба

Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в центре Торонто. 

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел поздно вечером, когда неизвестный или неизвестные выстрелили несколько раз в водителя и пассажира припаркованного автомобиля. 

Пострадавшие мужчины были доставлены в больницу, где один из них скончался. Второй пострадавший по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Их личности не раскрываются.

По факту стрельбы пока никто не задержан.

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