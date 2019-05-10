В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом

В аэропорту Пирсон в Торонто пять человек пострадали при столкновении самолета Air Canada Jazz с бензовозом.
Как передает Report со ссылкой на CBC, воздушное судно следовало рейсом из Торонто в Садбери, но вернулось в Пирсон из-за плохой погоды.
Как заявили в полиции, на борту самолета находился 51 человек.
В результате инцидента пострадали пять человек: оба пилота, стюардесса и два пассажира.
Водителю бензовоза предъявлены обвинения в опасном вождении транспортного средства.
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