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В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом

В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом

В аэропорту Пирсон в Торонто пять человек пострадали при столкновении самолета Air Canada Jazz с бензовозом. 

Как передает Report со ссылкой на CBC, воздушное судно следовало рейсом из Торонто в Садбери, но вернулось в Пирсон из-за плохой погоды.

Как заявили в полиции, на борту самолета находился 51 человек. 

В результате инцидента пострадали пять человек: оба пилота, стюардесса и два пассажира.

Водителю бензовоза предъявлены обвинения в опасном вождении транспортного средства.

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