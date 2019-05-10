В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом

В аэропорту Пирсон в Торонто пять человек пострадали при столкновении самолета Air Canada Jazz с бензовозом.

Как передает Report со ссылкой на CBC, воздушное судно следовало рейсом из Торонто в Садбери, но вернулось в Пирсон из-за плохой погоды.

Как заявили в полиции, на борту самолета находился 51 человек.

В результате инцидента пострадали пять человек: оба пилота, стюардесса и два пассажира.

Водителю бензовоза предъявлены обвинения в опасном вождении транспортного средства.