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    ​В Торонто открылось Канадское международное автошоу

    Легковым автомобилем года выбран Subaru Legacy

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Открылось одно из крупнейших в мире и Северной Америке Канадское международное авто-шоу.

    Как передает Report, легковым автомобилем года выбран Subaru Legacy, Ford F-150 же завоевал звание “Лучшего пикапа года”.

    На выставке, которая проходит в залах Metro Toronto Convention Center, где присутствуют представители автомобильного сектора и журналисты, объявлены лучшие автомобили 2015 года, избранные "Ассоциацией автомобильных журналистов Канады" (AJAC).

    Выставка будет открыта до 22 февраля.

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