​В Торонто открылось Канадское международное автошоу

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Открылось одно из крупнейших в мире и Северной Америке Канадское международное авто-шоу.

Как передает Report, легковым автомобилем года выбран Subaru Legacy, Ford F-150 же завоевал звание “Лучшего пикапа года”.

На выставке, которая проходит в залах Metro Toronto Convention Center, где присутствуют представители автомобильного сектора и журналисты, объявлены лучшие автомобили 2015 года, избранные "Ассоциацией автомобильных журналистов Канады" (AJAC).

Выставка будет открыта до 22 февраля.