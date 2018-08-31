В Торонто из-за стрельбы эвакуировали торговый центр

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В канадском городе Торонто из-за стрельбы эвакуировали посетителей торгового центра Yorkdale.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, сотрудники полиции подтвердили стрельбу в ТЦ.

Как отмечается, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время полиция разыскивает по меньшей мере двух подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в американском городе Джексонвилле в штате Флорида произошла стрельба на турнире по видеоиграм.

Как отмечалось, в полиции инцидент охарактеризовали как «массовая стрельба».