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    В Торонто из-за стрельбы эвакуировали торговый центр

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В канадском городе Торонто из-за стрельбы эвакуировали посетителей торгового центра Yorkdale.

    Как передает Report, об этом сообщает Fox News.

    По данным телеканала, сотрудники полиции подтвердили стрельбу в ТЦ.

    Как отмечается, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

    В настоящее время полиция разыскивает по меньшей мере двух подозреваемых.

    Ранее сообщалось, что в американском городе Джексонвилле в штате Флорида произошла стрельба на турнире по видеоиграм.

    Как отмечалось, в полиции инцидент охарактеризовали как «массовая стрельба». 

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