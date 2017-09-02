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    В торгпредстве России в Вашингтоне начались обыски

    В Госдуме заявили, что решение властей США об обыске в генконсульстве показывает их непрофессионализм

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Обыски начались в торгпредстве России в Вашингтоне.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    В Госдуме заявили, что решение властей США об обыске в генконсульстве показывает их непрофессионализм.

    Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа добавил, что «такие действия характеризуют времена холодной войны».

    Ранее сообщалось, что американские спецслужбы планируют провести обыск в Генеральном консульстве России в Сан-Франциско.

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