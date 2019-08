При стрельбе в штате Техас пострадали 18 человек

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе. Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал CBS.

Информации из официальных источников о возможных пострадавших пока нет, правоохранительные органы рекомендуют жителям воздержаться от посещения торгового центра.

В то же время KTSM сообщает о том, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере 18 человек.

По данным полиции, вооружённых людей может быть больше, а не один, как считалось ранее.

#BREAKING At least 18 people shot at Cielo Vista Mall, in #Walmart, El Paso #Tx.#ElPaso #Texas #CieloVistaMall #shooting pic.twitter.com/La4OOKeDwE