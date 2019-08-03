При стрельбе в штате Техас пострадали 18 человек

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Техасе. Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал CBS.
Информации из официальных источников о возможных пострадавших пока нет, правоохранительные органы рекомендуют жителям воздержаться от посещения торгового центра.
В то же время KTSM сообщает о том, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере 18 человек.
По данным полиции, вооружённых людей может быть больше, а не один, как считалось ранее.
#BREAKING At least 18 people shot at Cielo Vista Mall, in #Walmart, El Paso #Tx.#ElPaso #Texas #CieloVistaMall #shooting pic.twitter.com/La4OOKeDwE— Feliz Karen News (@felizkrennews) 3 августа 2019 г.
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