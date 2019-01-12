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    В торговом центре в Нью-Джерси произошла стрельба - ВИДЕО

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В одном из торговых центров американского Нью-Джерси произошла стрельба. 

    Как передает Report, об этом сообщает Daily Star.

    В результате происшествия пострадало два человека.

    Посетители торгового центра были в срочном порядке эвакуированы.

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