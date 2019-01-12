В торговом центре в Нью-Джерси произошла стрельба - ВИДЕО

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В одном из торговых центров американского Нью-Джерси произошла стрельба.
Как передает Report, об этом сообщает Daily Star.
В результате происшествия пострадало два человека.
Посетители торгового центра были в срочном порядке эвакуированы.
H/T @ryanhutchins— Koko (@Kokomothegreat) 12 января 2019 г.
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.#Shooting in #NewJersey #mall #JerseyCity #live pic.twitter.com/BGjhWftM4v
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