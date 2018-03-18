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    В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба, один человек убит

    Сначала виновник инцидента убил человека, а затем попытался покончить жизнь самоубийством

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Стрельба произошла в субботу в торговом центре в американском городе Таузенд-Оукс (штат Калифорния). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители управлении шерифа округа Вентура.

    "Один человек обнаружен мертвым, еще один был отправлен [в больницу] на машине скорой помощи", - отмечается в сообщении управления, опубликованном на его странице в Twitter. "Ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет", - говорится в нем.

    По данным агентства раненым является сам стрелявший. Сначала он убил человека, а затем попытался покончить жизнь самоубийством. Данные о личности и возможных мотивах злоумышленника не обнародованы.

    Стрельба произошла в торговом центре Таузенд-Оукса, расположенного в 64 км от Лос-Анджелеса. После инцидента людей из гипермаркета эвакуировали. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

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