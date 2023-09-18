В тонущем Тувалу придумали, как сохранить существование

Тувалу изменило определение своей государственности в конституции. В основном законе стране теперь говорится о том, что Тувалу будет существовать вечно, несмотря на возможную потерю его физической территории.

Тувалу изменило определение своей государственности в конституции. В основном законе стране теперь говорится о том, что Тувалу будет существовать вечно, несмотря на возможную потерю его физической территории.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава МИД страны Саймон Кофе.

"Это часть наших усилий по обеспечению готовности Тувалу к будущему, потому что для нас государство — это нечто большее, чем просто то, что находится на физическом уровне. Это наша культура, наша история. Это дух народа Тувалу, и это то, что, как вы знаете, невозможно уничтожить. Это часть того, кем мы являемся. И мы хотим, чтобы это продолжалос", - пояснил он.

Отметим, Тувалу - тихоокеанское государство в Полинезии с населением 12 тыс. человек и территорией в 25 квадратных километров. Страна расположена на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу.