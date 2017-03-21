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    В Томске на парковке обнаружили взрывное устройство

    По факту случившегося проводится проверка© Courtesy İmage

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Самодельное взрывное устройство (СВУ) обнаружено на парковке около 17-этажного дома в Томске.

    Как передает Report, сoобшил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

    "Около 10:00 в дежурную часть поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на парковке у жилого дома. Прибывшие на место эксперты установили, что он представляет угрозу", - сказал источник.

    По словам собеседника агентства, правоохранительные органы эвакуировали жильцов одного из подъездов дома. СВУ вывезено на специальный полигон и обезврежено.

    По факту случившегося проводится проверка.

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