​В Токио закончилась церемония интронизации нового императора

Новым монархом Японии стал император Нарухито, церемония интронизации завершилась в императорском дворце в Токио, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В зале "Сэйдэн Мацу-нома" в императорском дворце монарха ожидали представители народа во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, а также главы трех ветвей власти, министры. Всего 24 человека. Затем в зал вошел новый император и члены императорской семьи. Император Нарухито взошел на постамент, обтянутый белой тканью, на котором установлено его тронное место. По его правую руку встал его младший брат принц Акисино, который теперь стал первым в очереди на престол.

Затем в зал внесли и установили на специальных подставках два из Трёх священных сокровищ – яшмовое украшение магатама и меч Кусанаги-но-цуруги. Согласно летописям и мифам, яшму носила богиня Солнца Аматэрасу Омиками – верховное божество синтоисткого пантеона. Считается, что это самое древнее из Трех сокровищ – императорских регалий. Меч Кусанаги-но-цуруги перешел от нее во владение легендарного императора Дзимму, правившего с 660 до 585 года до н. э. Сама регалия находится в храме Ацута-дзингу в Нагое, в императорском дворце хранится ее копия. Затем придворные внесли и установили на подставках Императорскую печать и печать Государства Японии.

После этого придворные сняли с подставок императорские регалии, а император вместе с членами императорской семьи покинули зал.

Теперь новый император должен дать первую аудиенцию представителям народа в лице премьер-министра Синдзо Абэ и министров и впервые обратиться к нации.