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В Токио зафиксировали резкий скачок новых случаев COVID-19

В Токио зафиксировали резкий скачок новых случаев COVID-19

Резкий скачок числа новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Токио, где неделю назад отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за пандемии. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что за минувшие сутки здесь было выявлено более 30 новых случаев заражения. Такой резкий прирост числа новых инфицированных последний раз отмечался в Токио 19 дней назад - 14 марта.

По последним данным, общее количество заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 17,6 тыс. человек, 911 человек умерли. Всего в стране выздоровели порядка 15 тыс. человек, 116 остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. По всей территории Японии на прошлой неделе был отменен режим чрезвычайной ситуации. 

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