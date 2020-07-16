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В Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом

В Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Токио за минувшие сутки составило более 280, что стало рекордом за все время распространения инфекции на территории японской столицы.
Другие страны
16 июля 2020 г. 06:59
В Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом

Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Токио за минувшие сутки составило более 280, что стало рекордом за все время распространения инфекции на территории японской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отметим, что Токио продолжает оставаться основным очагом распространения вируса в Японии. В среду там было выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом. В связи с этим власти повысили уровень угрозы распространения инфекции до максимального по четырехбалльной шкале. Общее же число заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, приблизилось к 24 тыс. Число летальных исходов составляет 998.

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