В Токио зафиксировали рекордный прирост новых случаев заражения коронавирусом

Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Токио за минувшие сутки составило более 280, что стало рекордом за все время распространения инфекции на территории японской столицы.

Число новых выявленных случаев заражения COVID-19 в Токио за минувшие сутки составило более 280, что стало рекордом за все время распространения инфекции на территории японской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отметим, что Токио продолжает оставаться основным очагом распространения вируса в Японии. В среду там было выявлено 165 новых случаев инфицирования коронавирусом. В связи с этим власти повысили уровень угрозы распространения инфекции до максимального по четырехбалльной шкале. Общее же число заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, приблизилось к 24 тыс. Число летальных исходов составляет 998.