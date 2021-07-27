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В Токио за сутки выявили рекордное количество заражений коронавирусом

В Токио за сутки выявили рекордное количество заражений коронавирусом Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 2 848 случаев заражения новым коронавирусом, что стало рекордом соответствующего показателя.
Другие страны
27 июля 2021 г. 12:30
В Токио за сутки выявили рекордное количество заражений коронавирусом

Власти Токио, где в настоящий момент проходят летние Олимпийские игры, выявили за прошедшие сутки 2 848 случаев заражения новым коронавирусом, что стало рекордом соответствующего показателя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил телеканал NHK.

Предыдущий максимум был зафиксирован в столице Японии 7 января - 2 520 случаев инфицирования.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. Режим ЧС предполагает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.

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