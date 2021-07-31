В Токио за сутки впервые зафиксировали более 4 тыс. случаев COVID-19

В Токио впервые с начала пандемии зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки.

В Токио впервые с начала пандемии зафиксировано более 4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал NHK на основании данных с мест и статистики минздрава.

В столице Японии, где сейчас проходят Олимпийские игры, выявлено 4058 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 95 человек находятся в тяжелом состоянии.

О темпах роста числа заражений говорит тот факт, что 3000-ный барьер был преодолен 28 июля.

В Японии наблюдается резкий рост заражений коронавирусом. В пятницу в стране обновлен антирекорд – 10,7 тысячи случаев. В этой связи принято решение ввести режим ЧС в префектурах Сайтама, Тиба, Канагава и Осака, а на Хоккайдо, в Исикаве, Киото, Хёго, Фукуоке ввести режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом сроком с 2 до 31 августа. В Токио и на Окинаве решили продлить режим чрезвычайной ситуации до 31 августа.

В Токио с 23 июля проходят Олимпийские игры, которые станут самыми масштабными по числу видов спорта – 33, и по количеству разыгрываемых комплектов наград – 339.