В Токио выявили рекордное число заражений COVID-19 за сутки

В японской столице Токио выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки.

В японской столице Токио выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Власти Токио заявили о более 21,5 тыс. случаев заражения коронавирусом в городе за последние сутки, что почти на 4 тыс. превышает предыдущий рекорд, зафиксированный в прошлую пятницу. Впервые за весь период пандемии число заражений за сутки в Токио превысило 20 тыс.

Ранее сообщалось, что в городе открыли специальный центр для ускорения вакцинации бустерными дозами в рамках активизации кампании по борьбе с ростом заболеваемости из-за штамма "омикрон". Центром руководят Силы самообороны Японии, в нем лица старше 18 лет могут получить третью дозу вакцины от компании Moderna.

С начала года по всей стране растет заболеваемость COVID-19, в частности, 31 января сообщалось о 85 тыс. случаев заражения, что стало наивысшим числом с начала пандемии.

За весь период пандемии в Японии было выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом и около 18,8 тыс. смертей от последствий заболевания.