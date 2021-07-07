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В Токио ввели режим ЧС в связи с коронавирусом

В Токио ввели режим ЧС в связи с коронавирусом В Токио ввели режим чрезвычайной ситуации до 22 августа в в связи с растущими темпами распространения нового коронавируса
Другие страны
7 июля 2021 г. 15:36
В Токио ввели режим ЧС в связи с коронавирусом

В Токио ввели режим чрезвычайной ситуации до 22 августа в в связи с растущими темпами распространения нового коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на тот же период будет продлено действие режима ЧС в южной префектуре Окинава.

Согласно информации японского Минздрава, в среду в Токио было выявлено 920 случаев заражения, что на 206 больше, чем неделю назад. При этом последний раз более 900 случаев инфицирования было зафиксировано в столице 13 мая.

В Токио до 20 июня действовал режим ЧС из-за коронавируса, затем в столице до 11 июля был введен режим усиленных мер против распространения инфекции. Такие меры чуть мягче, чем режим ЧС, однако и в том, и в другом случае предполагается ограничивать время работы ресторанов, баров и развлекательных заведений, а также продажу алкоголя.

Ранее организаторы летних Олимпийских игр в Токио, которые начнутся 23 июля, заявляли, что в случае введения режима ЧС на соревнования могут не допустить местных зрителей.

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