В Токио второй день подряд фиксируют cвыше 50 случаев заражения COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице Японии, Токио, за сутки вновь превысило 50 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные телеканала NHK, который собирает и обобщает данные местных муниципалитетов.

По его данным, в субботу COVID-19 был подтвержден у 57 человек. Накануне сообщалось о 54 зараженных. Выше 50 случаев фиксировали полтора месяца назад, в начале мая, и 24 июня. Последнее время число заражений шло на спад.

Всего в стране, по данным на 23:00 субботы (18:00 субботы, бакинское время), подтвержден 19 121 случай заражения коронавирусом. Всего скончались 985 человек, состояние еще 49 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 17 110 человек.