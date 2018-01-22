В Токио впервые прошли учения по эвакуации в случае ракетного удара

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Службы гражданской обороны Японии впервые провели в Токио учения по эвакуации, по сценарию которых японской столице приходится иметь дело с ракетной угрозой, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Всего в учениях принимали участие примерно 350 человек. Эвакуация проходила в токийском районе Бункё - в местном парке развлечений и на железнодорожной станции "Коракуэн".

Для передачи сообщения о якобы зафиксированной ракетной угрозе была задействована система J-Alert, используемая в экстренных ситуациях. После этого сотрудники служб безопасности отвели служащих, игравших роль посетителей и прохожих, в подземные убежища.

Согласно легенде учений, на эвакуацию до подлета "ракеты" отводилось 10 минут. Данные учения, главным образом, имеют отношение к ситуации вокруг КНДР.