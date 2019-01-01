В Токио восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов

Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Восемь человек пострадали в Токио от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов после наступления Нового года, водитель задержан и заявил полиции, что совершил "теракт".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщают японские СМИ.

Как передает телеканал NHK, среди пострадавших - один подросток, который находится без сознания.

Инцидент произошел на пешеходной улице Такэсита-дори, недалеко от главного в Токио синтоистского храма Мэйдзи-дзингу, куда японцы направлялись для встречи Нового года.По сообщению агентства Киодо, автомобиль, на котором был совершен наезд на пешеходов, был арендован в городе Осака. Водитель в возрасте до 30 лет попытался скрыться, но через 20 минут был задержан полицией.