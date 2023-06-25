В Токио в метро задержали мужчину с ножом

Полиция Токио задержала на станции Синдзюку мужчину с ножом, из-за которого в вагоне возникла паника и давка, в результате которой три человека пострадали.

Полиция Токио задержала на станции Синдзюку мужчину с ножом, из-за которого в вагоне возникла паника и давка, в результате которой три человека пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

В полицию поступило сообщение о "мужчине с ножом" в вагоне поезда на станции Синдзюку. Полиция задержала виновника происшествия, который оказался иностранцем. Он утверждает, что является поваром и вез с работы нож, завернутый в полотенце. В вагоне он вздремнул, полотенце раскрылось и нож стал виден пассажирам, которые и сообщили об опасности по каналам экстренной связи с машинистом. Из-за инцидента поезда на кольцевой линии Яманотэ шли с задержкой в 20 минут.

Если показания мужчины подтвердятся, то это уже второй случай за последнюю неделю, когда в Японии задерживают повара по сигналу бдительных пассажиров.