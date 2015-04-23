В Токио усилены меры безопасности из-за упавшего на резиденцию премьера беспилотника

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ В столице Японии усилены меры безопасности после того, как в среду на крышу резиденции японского премьер-министра упал беспилотный летательный аппарат. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила токийская полиция.

По ее данным, дополнительная охрана задействована в радиусе нескольких сотен метров от расположенных в столице правительственных зданий, а также вокруг императорского дворца.

22 апреля на крыше резиденции премьера в центре японской столицы был обнаружен оснащенный четырьмя пропеллерами беспилотник диаметром 50 см. Аппараты такого типа находятся в Японии в свободной продаже. К беспилотнику была прикреплена непрозрачная пластиковая бутылочка длиной 10 см, помеченная значком радиационной опасности. После проведения экспертизы оказалось, что аппарат излучает радиацию, характерную для изотопов цезия. Ее уровень незначителен и не может причинить вред человеку.