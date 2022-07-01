В Токио рекордное количество людей попадают в больницу из-за аномальной жары

Более 200 жителей Токио ежедневно третий день подряд попадают в больницы с симптомами теплового либо солнечного удара.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.
Так, 30 июня из-за длительного нахождения под палящим солнцем были госпитализированы 226 токийцев, 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, всего за июнь с тепловыми ударами были доставлены в больницу 1 517 жителей Токио - наивысший показатель для этого месяца за последние 10 лет.
В четверг в Токио был установлен абсолютный рекорд температуры для июня. Столбик термометра днем поднимался до 36,4 градусов.