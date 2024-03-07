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В Токио пройдет встреча глав Минобороны Японии и 14 островных стран Тихого океана

В Токио пройдет встреча глав Минобороны Японии и 14 островных стран Тихого океана Министерство обороны Японии планирует 19 и 20 марта провести в Токио совещание с участием глав военных и полицейских ведомств 14 малых островных стран бассейна Тихого океана.
Другие страны
7 марта 2024 г. 09:05
В Токио пройдет встреча глав Минобороны Японии и 14 островных стран Тихого океана

Министерство обороны Японии планирует 19 и 20 марта провести в Токио совещание с участием глав военных и полицейских ведомств 14 малых островных стран бассейна Тихого океана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Asahi.

Будут обсуждены вопросы обеспечения безопасности морских линий и совместные действия по преодолению последствий стихийных бедствий.

По ее данным, во встрече на уровне министров обороны будут представлены тихоокеанские страны, имеющие вооруженные силы, например Папуа - Новая Гвинея и Фиджи. Малые государства, которые не располагают армиями, направят руководителей полиции или других структур обеспечения безопасности.

Как отмечает газета, Токио рассматривает это совещание как часть своих усилий по сдерживанию Китая, который активно налаживает отношения с островными странами бассейна Тихого океана, осуществляет там инфраструктурные проекты. Первая встреча такого рода была проведена в японской столице в сентябре 2021 года. В июле нынешнего года в Токио планируется организовать Тихоокеанский островной саммит на уровне глав государств и правительств стран региона.

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Версия на английском языке Defense ministers, police heads of 14 Pacific island nations and Japan to meet in Tokyo

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