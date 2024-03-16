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В Токио пройдет туркмено-японский бизнес-форум

В Токио пройдет туркмено-японский бизнес-форум Туркмено-японский бизнес-форум с участием представителей малого и среднего предпринимательства планируется провести 27 марта в Токио.
Другие страны
16 марта 2024 г. 08:33
В Токио пройдет туркмено-японский бизнес-форум

Туркмено-японский бизнес-форум с участием представителей малого и среднего предпринимательства планируется провести 27 марта в Токио.

Как передает Report, об этом сообщил председатель кабинета министров Туркмении Батыр Атдаев, передает официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Атдаев в ходе заседания кабмина страны рассказал, что в ходе форума будут рассмотрены возможности развития двустороннего сотрудничества в сферах инвестиций, промышленности, транспорта и логистики, а также в частном секторе. Также планируется проведение презентации осуществляемых работ по созданию Национального павильона Туркмении на предстоящей в Японии Всемирной выставке "ЭКСПО 2025".

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что развитие торгово-экономических связей с иностранными партнерами является одним из приоритетных направлений внешней политики Туркмении, отметив большое значение в расширении сотрудничества регулярно проводимых в нашей стране и за рубежом выставок, деловых встреч и конференций. Глава государства поручил обеспечить высокий организационный уровень бизнес-форума.

В Туркмении, по данным на конец 2022 года, было зарегистрировано 38 инвестиционных проектов с участием японских компаний на общую сумму, превышающую $11 млрд, около €230 млн и почти 17 млрд иен. За прошедшие несколько лет с участием японских компаний в стране реализованы и введены в эксплуатацию крупные объекты в сфере газохимии и электроэнергетики. Япония и Туркмения сотрудничают также в сферах транспорта, промышленности, водном хозяйстве, финансах и экологии.

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